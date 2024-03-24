الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 13

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13 بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024،  العديد من الأحداث، وكشفت مفاجآت مختلفة، إذ بدأت ببداية مثيرة، بعدما مر مصطفى شعبان من ميناء السويس بشحنة السمك واعترضه رجال المعلم شداد.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13

ولكن عاد مصطفى شعبان، خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 13 ، إلى سوق السمك بالقاهرة وهو حزين، بعدما اعترضه رجالة «المعلم الجنتل» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وذلك خلال الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان الذي يعرض على قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان.

وخلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، ظل مصطفى شعبان يفكر في كيفية سداد الديون وتوريد شحنة السمك وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه، وتأتي زمزم زوجته وهي تقول: "خد الدهب دا بيعه وسدد الديون، دا أصلًا مش دهبي دا أبوك اللي جابه يعني يحق لك"، وغيرها من الأحداث المثيرة، وانتهت الحلقة عند مشهد مشوق.

مواعيد إعادة مسلسل المعلم الحلقة 13

يعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

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مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

من المقرر أن تعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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