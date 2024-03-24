الأحد 24 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. ملخص أحداث الحلقة 13

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

انطلقت اليوم إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل امبراطورية ميم 

 

 شهد مسلسل امبراطورية الحلقة 13 عدة أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد “خالد النبوي” وأبنائه الست ومن بينه ابنه الأكبر مروان “نور النبوي”.

وتصاعدت أحداث مسلسل امبراطورية الحلقة 13 بشأن انتخابات قيادة المنزل والمنافسة بين مختار وابنه مروان، ونظما الطرفان مناظرة، ولكن أناب مختار عنه ابنه “مصطفى” الأبن الأصغر له في المناظرة الانتخابية.

كما ساهم “مروان” في حل مشكلة انقطاع المياه عن منزلهم، والتي تصاعدت في شكل مشكلة من جانب شركة “يحيى شاكر” للتطوير القعاري وتريد شراء منزل مختار أبو المجد ومنازل سكان حي المعادي.

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موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 13

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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