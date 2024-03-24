الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 13 | سر اعتداء إلهام صفى الدين على محل حلا شيحة

إلهام صفي الدين تعتدى
إلهام صفي الدين تعتدى على محل حلا فى إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 13 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، وامتلأت الحلقة بالكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

 

إمبراطورية ميم الحلقة 13.. سر اعتداء إلهام صفي الدين على محل حلا شيحة 

اعتدت مايا - إلهام صفي الدين، على محل مي - حلا شيحة، إذ اصطحبت مايا اثنين من صديقاتها، وقامت بالذهاب إلى كافية ومخبز مي وقامت بتكسيره كاملا، وقامت (مايا) بتحذير (مي) عن ما ستفعله معها فى حالة عدم ابتعادها عن والدها - مختار أبو المجد، قائلة لها : ابعدي عن بابا يا مي.. ده ابويا وعنده عيال.. أنا بفهمك اهو لازم تبعدى عنه والا انتي حرة، ما أثار فزع مي - حلا شيحة، من فعل مايا - إلهام صفي الدين.

إلهام صفي الدين تعتدى على محل حلا فى إمبراطورية ميم
إلهام صفي الدين تعتدى على محل حلا فى إمبراطورية ميم
إلهام صفي الدين تعتدى على محل حلا فى إمبراطورية ميم

حلا شيحة تستنجد بـ خالد النبوى بعد اعتداء نجلته مي على محلها 

ومن ثم قامت مي - حلا شيحة، بالاتصال على الفور بمختار أبو المجد - خالد النبوي، وهى تستنجد وتستغيث به باكيه قائلة له : الحقني يا مختار بنتك كسرت لى المحل كله.

إلهام صفي الدين تعتدى على محل حلا فى إمبراطورية ميم

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة الكثير من الأحداث إذ ينتظر الجمهور ما سيفعله مختار - خالد النبوي، مع ابنته مايا - إلهام صفي الدين، لما فعلته.

إلهام صفي الدين تعتدى على محل حلا فى إمبراطورية ميم

ويعد هذا التصرف ليس الأول من أحد أبناء مختار أبو المجد ضد مي، إذ قامت من قبل منى - هاجر السراج، بالذهاب إلى منزل مي وطلبت منها الابتعاد عن والدها تمام، خاصة أنهم على يقين من وجود علاقة حب بين مي و مختار.

 

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 13

ومن المقرر أن يتم إعادة عرض الحلقة 13 مسلسل إمبراطورية ميم، على قناة dmc صباح اليوم الأحد فى تمام الساعة 10.15 صباحا.

 

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama مرتين، الإعادة الأولى فى تمام الساعة 12 مساء والثانية تكون الساعة 3.30 صباحا.

 

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم  على منصة Watch it الرقمية يوميا فى تمام 06:05 مساء.

 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم 30 حلقة، وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم رصدها فى الستينيات، وتم تقديم القصة فى صورة سينمائية فى السبعينيات بطولة الفنانة فاتن حمامة، أما المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

 

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