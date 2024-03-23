ريمون توفيق لـ"الدستور": خالد النبوى بيشجعنى طول الوقت.. ونور بيجيب لنا حلويات فى اللوكيشن

ريمون توفيق يكشف كواليس تصوير إمبراطورية ميم

خطف الطفل ريمون توفيق، الأنظار بشخصية "مصطفى" التي يُجسِّدها في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وهو الابن الأصغر للنجم خالد النبوي، خلال الأحداث فى إمبراطورية ميم، الذى يعد أحد أهم الأعمال الضخمة التي تنافس في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

الطفل ريمون توفيق يكشف لـ"الدستور" كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

تصدر ريمون، ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب عرض الحلقة 12 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، التى شهدت انتصار صوت أبناء الإمبراطورية، ووافق مختار - خالد النبوي، على إجراء انتخابات داخل المنزل لكنه ما زال غير مقتنع تماما بالفكرة، وذلك بعد إصرار من أبنائه على أن هذه الانتخابات ستجعلهم يحملون عنه الكثير من المسئولية، ما عدا مصطفى الأصغر ويجسده الطفل ريمون توفيق، الشهير داخل الأحداث بمصطفى كرتونة، الذي فوضه مختار كمسئول عن برنامجه الانتخابي.

الطفل ريمون توفيق: شخصية مصطفى قريبة منى جدا ومبسوط بتعليقات الجمهور

"الدستور" تواصل مع الطفل ريمون توفيق، الذى عبر عن سعادته البالغة بمشاركته فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وبردود الأفعال التى يتلقاها من الجمهور، وكشف "ريمون"، عن أن شخصية "مصطفى" التى يقدمها خلال أحداث المسلسل قريبة جدًا من شخصيته فى الواقع، حيث يتسم بخفة الظل ويعشق والده ولديه فضول لمعرفة كل ما يدور حوله ودائما مؤيد ومطيع لقراراته، مؤكدا أن والديه فور التواصل معهما وعرض المشاركة فى العمل وافقا دون تردد، خاصة أن فكرة العمل فريدة من نوعها وبها الكثير من المفاجآت والايجابيات بين أفراد الأسرة.

ريمون توفيق: الأستاذ خالد النبوي أب ثان لي

وعن كواليس المسلسل قال ريمون: "مستمتع بالأجواء المليئة بالمرح والتعاون بين صناع المسلسل، وسعيد جدًا بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم الأستاذ خالد النبوي الذي أعتبره أبا ثانيا لي، ويتسم بالطيبة ويهتم بأمورنا كثيرا، وكذلك نور النبوي يهتم بنا ويدعمنا فى اللوكيشن بشكل كبير وطول الوقت يلعب ويهزر معنا ويجيب لنا حلويات فى اللوكيشن، وينشر طاقة إيجابية بين فريق العمل، ويساعد الجميع للخروج فى أفضل صورة".

وعن أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء التصوير، قال: «لم أتعرض لأى صعوبات أثناء التصوير، سوى قلة النوم، بسبب عدد ساعات التصوير، واختتم حديثه برسالة إلى الفنان خالد النبوي، حيث قال إنه فخور بالعمل معه، فهو دائم التشجيع له أثناء التصوير، إضافة إلى المخرج محمد سلامة الذى رشحه منذ البداية للمشاركة فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فور مشاهدته فى عدة إعلانات تلفزيونية.