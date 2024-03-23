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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" ملخص الحلقة 12

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يبحث عدد كبير من متابعى الدراما الرمضانية عن مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" ملخص الحلقة 12 عبر محركات البحث المختلفة الذي ينافس بقوة خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، ويعرض بشكل حصري على قنوات DMC، وهو من إنتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" ملخص الحلقة 12 

نعرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" ملخص الحلقة 12 والتي بدأت بتصعيد من شركة يحيى شاكر العقارية تجاه مختار أبو المجد - خالد النبوي، بسبب رفضه بيع منزله للشركة، بمبلغ يتجاوز 90 مليون جنيه، وذلك من خلال تعمد قطع المياه عن منزله بحجة القيام بإصلاحات أمام منزله. 

ذهب مختار أبو المجد (خالد النبوي)، إلى منزل مي - حلا شيحة، ليعتذر لها عن ما فعلته مني - هاجر السراج نجلته الكبرى فى الأحدث، التى ذهبت من قبل إلى مي وطلبت منها الابتعاد عن والدها نهائيا.

وافق مختار أبو المجد (خالد النبوي)، على إجراء انتخابات داخل المنزل، بعد رفضه التام لفكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه ليقينه بعدم كفاءتهم وافتقادهم للخبرة اللازمة لمثل هذه المهمة الصعبة، وشعوره بأنه المسؤول الوحيد عنهم.

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وطالب أبناء مختار والدهم بإجراء مناظرة انتخابية معه قبل عقد انتخابات إدارة المنزل حيث يستقر أبناءه على ترشيح مروان - نور النبوي أمام والده في الانتخابات، ومن ثم وافق مختار بعد إلحاح شديد.

وضع مروان - نور النبوي، المرشح الرئيسي البرنامج الانتخابي له، واهتم بوضع عدة نقاط تجعله يفوز خاصة أنه اهتم بالموافقة على مطالب جميع أفراد الاسرة، وفى المقابل مختار ليس لديه حتى الآن غير مؤيد واحد فقط هو مصطفى - ريمون توفيق، الشهير داخل الأحداث بمصطفى كرتونة، الذي فوضه مختار كمسؤول عن برنامجه الانتخابي.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 13

تعرض حلقات إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات dmc الفضائية، حيث تعرض الحلقة 13 مساء اليوم السبت، فى تمام الساعة 10.45 مساء على قناة dmc والإعادة على نفس القناة صباح اليوم التالي فى تمام الساعة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة 13 من أحداث المسلسل على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً ويتم إعادتها بواقع مرتين، الإعادة الأولى فى تمام الساعة 12 مساء والثانية تكون الساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم  على منصة Watch it الرقمية يوميا فى تمام 06:05 مساء.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله وتتصاعد الأحداث وتزيد المشاكل بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تعرض حلقات المسلسل على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان، وذلك بشكل حصري عبر قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرضها على منصة واتش ات الرقمية. 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يبرز مواهب الشباب فى إطار دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الشابة، إذ يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة من الموهوبين منهم نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، مايان السيد، والأطفال آدم وهدان، ومنى زاهر، وريمون توفيق، كما يشارك فى المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحة، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عز العرب، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

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