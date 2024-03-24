لحظة اعتداء مايا على محل مي في إمبراطورية ميم.. ومحمود يطلب يد مديحة (فيديو)

لا يمر وقت دون أن يُعاني مختار أبو المجد من متاعب جديدة في مسلسل إمبراطورية ميم، حيث تلقى عرضًا من محمود للزواج من شقيقته، في وقت ترفض فيه والدة محمود هذه الزيجة، بينما يتلقى اتصالًا هاتفيًا يُخبره بأن مايا ابنته اعتدت رفقة صديقتيها على محل خاص بـ مي التي تقوم بدورها حلا شيحه.

احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13

وبدأت احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 في مكتب مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره النجم خالد النبوي، وحضر محمود شقيق زوجته الراحلة، وطلب منه أن يطلب يد شقيقته مديحة الذي تربطهما قصة حب، لكن مختار واجهه برفض والدته لهذا الأمر، خاصة وأنها تتهم مختار بأنه السبب في وفاة ابنتها (زوجته)، لكن محمود أصرّ على طلبه يد مديحة.

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مايا تعتدي على محل مي في إمبراطورية ميم

واعتدت مايا ابنة مختار، خلال احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 على محل مي التي تربطها علاقة حب مع مختار أبو المجد، حيث طالبت الابنة من مي بالابتعاد عن والدها، وكانت بصحبة صديقتيها، تُمسك كل واحدة منهن عصًا حديدية، وقُمن بإحداث تخريب داخل المحل، ثم غادرنه، فاستغاثت مي بـ مختار.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 14

وتُعرض الحلقة الرابعة عشر على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.