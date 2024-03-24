الأحد 24 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

"إمبراطورية ميم" الحلقة 13| نور النبوى يعقد صفقة مع أعداء والده لهذا السبب

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 13 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، تصاعد بشكل كبير.

 

إمبراطورية ميم الحلقة 13 | تحالف مروان ضد والده خالد النبوي من أجل بيع المنزل 

تصاعدت أحداث الحلقة 13 مسلسل إمبراطورية ميم، إذ قرر مروان - نور النبوي الذهاب إلى نادين المتحدثة باسم شركة يحيى شاكر العدو الأول الآن لوالده مختار أبو المجد - خالد النبوي، لكي يتحالف معهم ويعقد صفقة بأن يقنع والده بالعدول عن رفضه بيع منزلهن بالمعادي، مقابل أن تتوقف الشركة عن قطع المياه من المنطقة الكائن فيها البيت، جاء ذلك خلال أحداث الحلقة 13 من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم

جاء ذلك بعد محاولات مستميتة من مسؤولى الشركة لشراء منزل عائلة أبو المجد بالمعادي، واستخدامهم وسائل عديدة بعرض مبالغ طائلة ثمنًا له ووصل المبلغ لـ 95 مليون جنيها، وبعد الرفض القاطع من جهة المالك مختار أبو المجد (خالد النبوي)، تقوم ما يشبه الحرب الباردة بين مختار وشركة يحيى شاكر العقارية، فيقطع العمال التابعين لها المياه عن المنطقة الكائن فيها بيت أبو المجد لعدة أيام مدعين أن ذلك قد حدث دون قصد منهم أثناء قيامهم بأعمال البناء.

مسلسل إمبراطورية ميم

 

مسلسل إمبراطورية ميم

أحداث الحلقة 13 مسلسل إمبراطورية ميم

وتوالت الأحداث واستخدم مسؤولى شركة العقارات، أحد الأساليب الملتوية للدخول إلى أبو المجد، إذ ذهبت نادين مديرة المشروع إلى ابنه مروان لتطلب منه إقناع والده بالموافقة على عرضهم، فيؤكد لها مروان أنه لن يستطيع إقناع والده وأن الأمر كله بيده، لكنه يتراجع عن موقفه ويقرر بعد ذلك الذهاب بنفسه ودون علم والده، إلى نادين، ليعقد معها صفقة يطلب منها توقفهم عن قطع المياه مقابل أن يقنع والده؛ وهو الأمر الذي يضع مختار أبو المجد في موقف ضعف أمامهم.

 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

 

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 30 حلقة، ويعرض يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات dmc الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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