الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص أحداث الحلقة 9

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثًا مهمة، ضمن سلسلة الأحداث التي تتصاعد في المسلسل ضمن إطار العلاقة بين مختار أبو المجد وأولاده من ناحية، ومحاولات الشركة العقارية لشراء المربع السكني الذي يقيم فيه من ناحية أخرى.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 9

في الحلقة التاسعة من مسلسل إمبراطورية ميم؛ لم تتوقف شركة الاستثمار العقاري من محاولاتها لشراء منزل مختار أبو المجد ومي وجيرانهما الرافضين بيع منازلهم، وتُحاول الشركة التصعيد ضدهما، بعد تكرار العروض المادية الكبيرة التي قابلها مختار ومي وبعض الجيران بالرفض القاطع.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 10

مسلسل إمبراطورية ميم يُعرض في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم على شاشة DMC.

ملخص أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 9.. ومغامرات النبوي وأبنائه

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مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 10 على قنوات dmc

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم داخل منزل مختار أبو المجد الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، حيث يقع في منطقة المعادي بالقاهرة، وفقد زوجته التي رحلت عن الدنيا، بعد أن أنجبا 6 أبناء.

ويواجه الأب متاعب كبيرة في الحفاظ على استقرار أسرته، ويُحاول وضع نظام مُحكم للأبناء الذين يُحاولون دومًا الخروج عن تعليمات أبيهم، لكن علاقة الصداقة بين الأب وأولاده دائمًا تفوز في النهاية على كل المشاكل التي تحدث بينهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

المسلسل يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب؛ نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

مسلسل إمبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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