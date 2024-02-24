السبت 24 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

معالجة جديدة يقدمها النجم "خالد النبوي" للفيلم الشهير "إمبراطورية ميم" لسيدة الشاشة العربية النجمة الراحلة فاتن حمامة، وذلك في مسلسله الجديد لمتوقع عرضه في موسم رمضان المقبل 2024 ونعرض كمن خلال التقرير التالي قصة مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي.                                                                                        

قصة مسلسل إمبراطورية ميم                               

أما عن قصة مسلسل إمبرطورية ميم فهي تدور في إطار اجتماعى، إذ  يدور رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة وذلك لكونه يجد نفسه عليه أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبناءه الستة وهم الذين تولى مسؤولية رعايتهم بعد وفاة زوجته.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك بطولة إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي عدد من النجوم ومنهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وقصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أنه قد انضم إلى فريق عمل إمبراطورية ميم أيضًا الطفل آدم وهدان، والذي يجسد شخصية أحد الأطفال وآدم هوأحد الأطفال الذي لاقى إعجاب الكثير من المتابعين في مسلسل حالة خاصة إذ لعب فيه دورًا مميزًا.

ومسلسل "إمبراطورية ميم" سبق وأن قدم في فيلم يحمل نفس الاسم وهو مأخوذًا عن الرواية الأصلية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس "إمبراطورية ميم"، والتي يسلط الضوء فيها على العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

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فيلم إمبراطورية ميم

أما عن فيلم "إمبراطورية ميم" الذي قدمته النجمة فاتن حمامة فقد عرض في عام 1972، وكان من إخراج حسين كمال، وشارك في بطولته فاتن حمامة، أحمد مظهر، سيف أبو النجا، حياة قنديل، هشام سليم.

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