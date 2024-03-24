تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 13 عبر موقع جوجل البحثي وذلك لأحداثه الاجتماعية والمثيرة، بعد وصوله للحلقة الثالثة عشر، بينما ينتظر المتابعون ما ستسفر عنه الحلقات الجديدة من المسلسل الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم باقة من النجوم، أبرزهم حلا شيحا، ونشوى مصطفى، وليلى عز العرب.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 13

ننشر موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 13 والتي تم عرضها في الليلة الماضية، في الساعة العاشرة وربع صباحًا على قناة DMC، وسوف تُعاد في الساعة السادسة و5 دقائق على قناة DMC دراما، ثم تُعاد من جديد في الثالثة والنصف فجرًا، ثم مرة ثالثة في الثانية عشر ظهرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 13

وكانت أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم، هو تحالف مروان (نور النبوي) ضد والده مختار أبو المجد (خالد النبوي) حينما ذهب إلى شركة الاستثمار العقاري الخاصة بـ يحيى شاكر، من أجل إقناع والده ببيع البيت، مقابل أن تتوقف الشركة عن قطع المياه عن المربع السكني الذي يقيمون فيه بمنطقة المعادي.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 14

وتُعرض الحلقة الرابعة عشر على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

وتُعرض الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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