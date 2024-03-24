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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 13.. نهاية علاقة عبد ربه بالسويركي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 13 بطولة أحمد العوضي محور اهتمام الملايين من محبي الدراما الرمضانية خلال الساعات الأخيرة حيث شهدت أحداث مشوقة أبرزها نهاية علاقة عبد ربه بالسويركي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 13 

جاء موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 13 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

ملخص الحلقة 13 من مسلسل حق عرب

واختتمت أحداث الحلقة 13 من المسلسل بموقفان شديدان الغرابة لعبد ربه وبداية شكه في عرب السويركي، الأول إطلاق النار عليه هو واخيه أثناء إتمام صفقة آثار، والثانية حريق مخزن عبد ربه الخاص بالأخشاب.

وعند وصول عرب السويركي للحريق نظر عبد ربه لعرب السويركي نظرة إتهام ومن المتوقع أن تبدأ العلاقة بينهم من المحبه للعداوة وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبه عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

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وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب عرب السويركي لمدفن ابيه جلال السويركي ويتحدث معه عما يدور بداخله تجاه عبد ربه وشكوكه وعدم تأكده من حديثه معه بشأن أنه برىء من قتل والده جلال السويركي، ويتوعد عبد ربه أمام مدفن والده قائلا: لو طلع عيد ربهخله يد في قتلك يا ابويا حياته قصاد حياتك".

وبدأت أحداث الحلقة 13 من حق عرب، بإجابة عيد ربه (رياض الخولي) على سؤال عرب السويركي عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي في الماضي.

وجاوب عبد ربه على سؤال عندما اصطحبه إلى مكان يسمى بالمريحة كناية عن المكان الذي يقوم به بقتل من يقفوا أمامه أو يضايقونه، ويرد على السويركي " لو كنت عاوز اقتل ابوك مكنتش هحرقله المحل كنت هتلاقيه مدفون جنب اللي مرتاحين هنا.

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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