تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 13 حيث تتشعب الأحداث المشوقة بين استمرار هروب محارب، ولغز هاتف العزازي والعلاقة بين الثأر والحب.

موعد إعادة عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 13

جاء موعد إعادة عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 13 في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 13

واصلت أحداث مسلسل محارب التشويق والإثار لجمهوره بعد استمرار هروب محارب في الصعيد من قوات الامن للقبض عليه في التهم المنسوبه ليتحول من مظلوم لجاني في محاولات للوصول لسبيل لاثبات براءته.

فيما شمل هاتف رجل الاعمال العزازي بعد مقتله اسرار جديده بينه وبين محاميه وصفي الذي قتل معه ليكشف لغز جديد يصير زعر وخوف زوجته وشريكها المحامي "حسام الجيوشي".

ولكن على الجانب الاخر اصبح ابن عم محارب في حيرة بين الحب والثأر لوالده، ولكن يسيطر قلبه عليه بحب ابنه عمه واخت محارب ويصبح في حيرة هل ينسى الثأر وينتصر لقلبه ام العكس.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 14

يعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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