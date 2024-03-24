الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

 ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد محور اهتمام الملايين من الأطفال وأولياء أمورهم عبر السوشيال ميديا حاليا وذلك لكونه مسلسل رسوم متحركة يبرز قواعد ومبادئ الدين الإسلامي يُقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كجزء من العروض الموجهة للأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

وفي الحلقة الثالثة عشر نجح سيف، بطل المسلسل، وصديقه في الحصول على رمز جديد يساعدهم على إعادة تشغيل التطبيق، وبعد ذلك زارا الشيخ صلاح الذي بدأ في شرح "آداب المسجد"، ومن بين تلك الآداب تحية المسجد ودعاء الدخول والخروج والسلام على أهله.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد 

أوضح الشيخ صلاح في ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد أنه عند دخول المسجد ينبغي للشخص أن يقول: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك"، وعند الخروج يقول: "اللهم أني أسألك من فضلك"، وهى أدعية تدعو إلى طلب الرحمة من الله والاستبشار بالدخول إلى المسجد.

في نفس الحلقة، شهدنا محاولة جديدة من حبيبة لاختراق جهاز "غلباوي" بهدف تدمير التطبيق، وأثناء محاولتها للقيام بذلك، واجهت سؤالًا عن سنن دخول المسجد، وبفضل المعرفة التي اكتسبتها في حصة الدين، استطاعت الإجابة بثقة، مشيرة إلى أن من سنن دخول المسجد صلاة التحية، وهي ركعتان تحية للمسجد والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

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موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 14

ويعرض سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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