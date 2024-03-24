أنغام تستنجد بعرب من خطيبها السابق وصديقه.. تفاصيل الحلقة 12 مسلسل حق عرب

استنجدت أنغام الابنة الصغرى للمعلم عبد ربه بعرب السويركي في أحداث الحلقة 12 من مسلسل حق عرب، وذلك بعدما اصطحبها خطيبها السابق لعيد ميلاد صديقه.

واكتشفت انغام استدراج خطيبها السابق لها بمنزل صديقه للتعرف عليه كما وضح لها صديق خطيبها السابق بأنه أعطى له أضعاف حقه في الشغل بينهم مقابل التعرف عليها .

مسلسل حق عرب

وعلى الفور قامت أنغام بالتشاجر مع خطيبها السابق واستنجدت بعرب برسالة هاتفيا وعلى الفور تمكن من الدخول لها والتعدي بالضرب المبرح على خطيبها السابق وصديقه.

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وانتهت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل على مواجهة عرب السويركي (العوضي)، عبد ربه وسؤاله عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي، وتنتهي الحلقة عند هذا السؤال.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 12

وخلال الحلقة 12 من المسلسل دارت شكوك عدة بداخل عرب السويركي وجعله يرجع للماضي ويتذكر أحداث قتل والده جلال السويركي، ليعيد التفكير والشك في عبد ربه (رياض الخولي).

وأخذ يتحدث مع حنان الغرباوي حول شكوكه تجاه ما حدث بالماضي، وحذرته من فتح حديث مع عبد ربه فيما يخص قتل والده حتى لا ينتقم منه، خوفا على عرب السويركي.

كما شهدت الحلقة تعدي سميحة ابنه عبد ربه على عرب السويركي، إلى أن قامت صباح والدتها بضربها على وجهها.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.