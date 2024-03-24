"العوضى" يتهم رياض الخولى بقتل والده.. أحداث الحلقة 13 من "حق عرب"

"هو أنت اللي قتلت أبويا يا حج".. وجه عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي في بداية الحلقة 13 من مسلسل حق عرب سؤال ملئ بالشك للمعلم عبدربه والذي يجسد دوره الفنان "رياض الخولي"، يتهمه فيه بأنه المتسبب في قتل والده.

مسلسل حق عرب

فرد عليه المعلم عبدربه قائلًا: "كنت مستني تسألني السؤال ده من زمان أوي يا عرب، الغريب أنك دراعي اليمين ومفهمتنيش، تعالي نروح المريحة، وهناك هتجاوب على سؤالك بنفسك".

وانطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل على مواجهة عرب السويركي (العوضي)، عبدربه وسؤاله عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي، وتنتهي الحلقة عند هذا السؤال.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 12

وخلال الحلقة 12 من المسلسل دارت شكوك عدة بداخل عرب السويركي وجعله يرجع للماضي ويتذكر أحداث قتل والده جلال السويركي، ليعيد التفكير والشك في عبدربه (رياض الخولي).

مسلسل حق عرب

وأخذ يتحدث مع حنان الغرباوي حول شكوكه تجاه ما حدث بالماضي، وحذرته من فتح حديث مع عبدربه فيما يخص قتل والده حتى لا ينتقم منه، خوفًا على عرب السويركي.

كما شهدت الحلقة تعدي "سميحة" ابنة عبدربه على عرب السويركي، إلى أن قامت صباح والدتها بضربها على وجهها.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي من أزمات ومشاكل في حياته، والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.