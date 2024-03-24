أحداث الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحداث مثيرة اليوم، منذ بداية حلقة اليوم التي بدأت بلقاء غير متوقع بين غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" وسيمون زوجة رياض الخولي "إسماعيل الغول"، ونهايته بتواجد مفاجيء لغادة عبدالرازق في شقة زوجها محمد علاء "ياسين الغول".

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب.. تفاصيل الحلقة 13

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 العديد من الأحداث أبرزها، لقاء حسان بيه أكبر تاجر مخدرات مع رياض الخولي والد سامح الغول، والذي كشف له عن أن بنه استولى على 5 ملايين دولار نظير نصف قيمة كوكايين بالغة 10 ملايين دولار وذلك لجلبها من الخارج، إلا أن سامح لم يفي بوعده ولم يرد المبلغ المذكور وهو 5 ملايين دولار، وأن الرجل يريد أن يحصل على المبلغ، وإن لم يقدر والده على التصرف في المبلغ وإيصال حسان بنجله سامح فسوف يكون له رد قوي وعنيف وسيحصل على حقه في النهاية.

مسلسل صيد العقارب

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 لقاء ناري بين سيمون وغادة عبدالرازق التي توعدت بأن تنتقم من عائلة الغول وكل من يقف في طريقها للثأر لشقيقها على ضرغام الذي قتله سامح الغول، حتى وأن كان أبيها أوحبيبها ياسين الغول.

مسلسل صيد العقارب

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، تقابل رياض الخولي مع ابنه سامح، الذي كشف له المشكلة التي وقعت بسبب المخدرات، التي أخفاها علي عنه مما دعاه للتهرب من حسان أكبر تاجر مخدرات، وأن علي رفض مشاركته في الإتجار بالمخدرات، ورفض الإفصاح عن مكان الكوكايين الذي تم دسه وسط شحنة بضائع، ورفض أن يتفاهم معه مما دعاه إلى التخلص من علي.

مسلسل صيد العقارب

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 قام تامر طليق ولاء الغول بالتعهد لغادة عبدالرازق أن يعاونها للثأر من عائلة الغول بعد أن رفضت ولاء أن تعود له مجددًا عقب انفصالهما بسبب التعدي عليها وقيام شقيقها سامح الغول بفقأ عينيه في وقت سابق.

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 قيام محمد نجاتي "المهندس شريف" بالتجسس على عائلتي الغول وضرغام من خلال الكاميرات التي يتولى مسئوليتها في الشركتين، فيما طلبت غادة عدالرازق من أحد موظفيها عمل هاكر على أنظمة شركة الغول للتجسس عليها.

مسلسل صيد العقارب.. موعد عرض الحلقة 14

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 على منصة واتش أت يوميًا في رمضان في تمام الساعة 7.5 مساء، وعلى قناة سي بي سي في نفس الوقت.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.