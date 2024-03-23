السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. سامح الغول يكشف اسباب قتل علي

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب 13

يبدو أن المفاجأت بدأت تنكشف وتتوالي بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث توجه رياض الخولي لمقابلة نجله سامح الغول، عقب مقابلته لأكبر تاجر مخدرات ليستوضح منه الأمر، وأخبره سامح والده أن علي لم يكن على علم بوجود مخدرات وأنهم سيتاجرون في المخدرات، ولكني قمت بدس المخدرات وسط البضاعة، ولكنه اكتشفها عقب وجود المخدرات داخل البضائع القادمة من الخارج وتأزم الأمر بيني وبينه

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، وقال سامح الغول توجهت إليه في الخطوية لمحاولة الحديث معه، وطالبه بإنهاء الأمر، وحاول على نصيحته وقال له كيف تتاجر في المخدرات وتقتل ناس، وجاء رد سامح أن عملية بيع المخدرات إذا لم تتم سيقوم أصحابها بقتلها، وقال له علي أنه لن يكون سبب في إيذاء أحد، فطلبب سامح أن يتحدثا في مكان هاديء وأكد عليه علي ضرغام أن الكلام لن يغير شيء وسوف ألقي تلك المخدرات التي قيمتها 10 ملايين جنيه في البحر، ثم غادر مكان الخطوبة وتوجها للمكتب حيث تمت جريمة القتل.

 

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وضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 ، قال سامح الغول أنه حاول أن يحل تلك الأزمة فانتهت بجريمة قتل علي ضرغام، وأصبح رياض الخولي مطالب بدفع 10 مليون دولار لإخراج نجله من تلك الأزمة.

وطالب سامح، خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 والده بأن يخبر تاجر المخدرات عن مكانه حتى يقضوا عليه للخلاص من تلك الأزمات التي تحدث له، وطمأن الخولي نجله بإيجاد حل لتلك الأزمة، قائلا له ما تشلش هم محلولة .

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موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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