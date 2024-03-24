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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 13

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 13 محور اهتمام الملايين حيث يستعد عشاق المسلسلات الكارتون المميزة لمشاهدة مغامرات جديدة في المسلسل الذي يُعرض يوميًا في شهر رمضان الكريم.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 13 يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.

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مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 13

كشف فريق "نور" عن مخطط مُخيف لاستغلال الأطفال الذين تم اختطافهم في معسكر للإرهابيين في حلقة مُثيرة من مسلسل نور والكوكب السعيد.

جاء عنوان الحلقة 13 ( البحث عن باسل).

بداية الحلقة:

  • يظهر يحي ونور في بداية الحلقة سعيدًا باستجابة المواطنين بزرع أشجار أمام منازلهم.
  • أصحاب المشاتل، بعدما لقوا إقبال على شراء الشجيرات، قاموا بعمل تخفيضات وتسهيل نقل الزرع للمنازل.

شعور فرحة بالضعف:

  • شعرت فرحة بضعف في طاقتها بسبب سيدة تعيش في مخيم للاجئين من بعد الحرب هي وأطفالها.
  • المخيم موجود في أجواء مناخية قاسية ودرجات حرارة منخفضة.
  • قام الفريق بوضع خطة لنقل السيدة هي وأسرتها من المخيم.

رحلة إلى المخيم:

  • ذهبوا إلى المخيم وتفاجئوا بوضع السيدة المتدهور.
  • فقدت إبنها وافترقت عن أخيها باسل في الحرب.
  • تعاني من سوء الأوضاع في المخيم، حيث لم تكن تستطيع إيجاد الطعام أو الملبس.

كشف مُخيف:

  • اكتشف الفريق أن باسل تم اختطافه من قبل جماعة إرهابية داخل معسكر لهم.
  • حاول الفريق البحث عن باسل وبالفعل استطاعوا إيجاد الموقع الذي تم اختطاف باسل بداخله.
  • لم يستطيعوا إيجاد الطفل باسل، وانتهت الحلقة.
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مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 13.. البحث عن باسل

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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