زاد البحث عن مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 13 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يهم المسلسل قطاع عريض من الأطفال وأولياء أمورهم حيث كشف فريق "نور" عن مخطط مُخيف لاستغلال الأطفال الذين تم اختطافهم في معسكر للإرهابيين في حلقة مُثيرة.

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 13.. "البحث عن باسل"

جاء مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 13 بعنوان البحث عن باسل حيث ظهر يحي ونور في بداية الحلقة سعيدًا باستجابة المواطنين بزرع أشجار أمام منازلهم، كمان أصحاب المشاتل لما لقوا إقبال على شراء الشجيرات قاموا بعمل تخفيضات وتسهيل نقل الزرع للمنازل.

شعرت فرحة بضعف في طاقتها بسبب سيدة تعيش في مخيم للاجئين من بعد الحرب هي وأطفالها، والمخيم موجود في أجواء مناخية قاسية ودرجات حرارة منخفضة، وقام الفريق بوضع خطة لنقل السيدة هى وأسرتها من المخيم.

وذهبوا إلى المخيم وتفاجئوا بوضع السيدة المتدهور بعدما فقدت إبنها وافترقت عن أخيها باسل في الحرب وعشان بوضع سىء في المخيم حيث لم تكن تستطيع إيجاد الطعام أو الملبس في هذا المخيم نظرًا لظروف الحرب القاسية.

واكشفوا أن باسل تم اختطافه من قبل جماعة إرهابيه داخل معسر لهم وحاول الفريق البحث عنه وبالفعل استطاعوا إيجاد الموقع الذي تم اختطاف باسل بداخله، ولكن لم يستطيعوا إيجاد الطفل باسل، وانتهت الحلقة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة مسلسل نور والكوكب السعيد، في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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