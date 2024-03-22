السيطرة على حريق الغابة.. أحداث الحلقة 11 من مسلسل نور والكوكب السعيد

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل نور والكوكب السعيد بعنوان الغابة، وخلال الحلقة احترقت مساحة شاسعة من الغابة.

مسلسل نور والكوكب السعيد.. تفاصيل الحلقة 11

وناقش مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حلقة أمس الأربعاء قضية المناخ وحريق الغابات، حيث حاول الأبطال السيطرة على الحريق من أجل حماية الكائنات الحية والقبائل التي تتواجد على أطراف الغابة وتسكن في أكواخ.

ونجح الطفل نور وشقيقته زهرة والزائرة الفضائية والطيار رامي في السيطرة على الحريق وانقاذ الكائنات التي تعيش بالغابة.

وخلال أحداث الحلقة حاول الأبطال البحث من أجل معرفة السبب الرئيسي في نشوب الحريق الذي حدث بالغاية ومساعدة أهالي القرى والقبائل المجاورة في إيجاد الفاعل.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

مسلسل نور والكوكب السعيد.. موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.