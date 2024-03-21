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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10 يبرز قضية التغيرات المناخية ويقدم حلول لعلاجها

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

تتسبب التغيرات المناخية في زيادة كبيرة بخطر امتداد حرائق الغابات تلك التي يتسبب بها المناخ، وأثبتت العديد من الدراسات العالمية ذلك، وناقش مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حلقة أمس الأربعاء قضية المناخ وحريق الغابات.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10

وحاول صناع مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10 توضيح الصورة بشكل مبسط عن طريق المسلسل للأطفال، كما حاولوا التوصل لبعض الحلول، فشهدت الحلقة تخطيط الطفل نور وفريقه المكون من شقيقته زهرة والزائرة الفضائية فرحة والطيار رامي لإنقاذ إحدى الغابات من استمرار الحريق للمحافظة على البيئة.

التغيرات المناخية وعلاجها

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل نور والكوكب السعيد مناقشة قضية المناخ الذي تسبب في تغيرات جوية عديدة تسببت في العديد من الكوارث والحرائق التي كانت التغيرات المناخية سببا بها، وخلال أحداث الحلقة حاول القائمين على المسلسل بتقديم حلول وتنفيذ مهمتهم في التخلص من تلك الحرائق. 

ذلك بالتزامن مع العديد من الدراسات التي تفتح الطريق أمام أفكار جديدة للوقاية من الكوارث الأخيرة التي شهدتها كندا واليونان وهاواي، من بينها عمليات الحرق الوقائي بهدف تنظيف أرضيات الغابات.

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قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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