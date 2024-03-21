الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

ينتظر المشاهدين المسلسل المشوق نور والكوكب السعيد الذي يقدم مغامرات جديدة بشكل يومي لأبطاله في رحلة مليئة بالتعلم، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، كما يعلمهم أهمية حماية الكوكب من المخاطر.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10

ويعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10 على قناتي الأولي والفضائية المصرية بشكل يومي، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة يوميا في تمام الساعة 6:05 دقائق وتعاد ثاني يوم على الفضائية المصرية الساعة 5:10.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 10

 ناقشت الحلقة 10 من مسلسل نور والكوكب السعيد العديد من القضايا أبرزها حيوانات الشوارع، حيث يعملون على توفير بيئة أمنة لهم، كما قامت زهرة بطلة المسلسل بالتعاون مع الزائرة الفضائية وشقيقها نور بالاتفاق مع أصحاب المطاعم القريبة منهم لأخذ بواقي الطعام في نهاية كل يوم وإطعام الحيوانات.

واستكملت الأحداث مناقشة قضية التغيرات المناخية التي تسببت في التغيرات الجوية، وأدت للعديد من الكوارث والحرائق التي كانت التغيرات المناخية سبب رئيسي فيها.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد يوميا بالتزامن مع وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض أيضا على منصة واتش إت لتسني رؤيته وقتما يشاء المشاهدين، والمسلسل إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى.

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مسلسل نور والكوكب السعيد.. مواعيد إعادة عرض الحلقة 10

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور..

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