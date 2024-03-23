السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

الهجرة تؤكد: احذروا النصب والاحتيال في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة

شددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو تسريع وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي.

وأكدت وزارة الهجرة أن التكلفة والمبالغ المطلوبة من المصريين بالخارج هي التي يتم تحديدها عن طريق التطبيق الخاص بالمبادرة، وهي ما يعادل قيمة الوديعة التي يتم ربطها كوديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات، وأنه غير مطلوب من المستفيدين بالمبادرة أية مبالغ أخرى دون ذلك، مشددة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يقع المصري في الخارج ضحية للاستغلال والاحتيال.

هذا وتؤكد الوزارة ترحيبها بتلقي أي شكاوى أو استفسارات والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج من تأخير في الموافقات الاستيرادية وغيرها فيما يتعلق بالمبادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومجموعات التواصل الخاصة بالمبادرة وذلك على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص وزارة المالية خط ساخن دولي للتواصل والرد على كافة الاستفسارات من رواد المبادرة عبر الرقم: 15460، علاوة على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، كما يتم تلقي أسئلة المستفيدين من المصريين بالخارج من خلال رقم موبايل و"واتس آب" على الرقم: 01142335222.

 

وتتيح المبادرة للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، واسترداد المبلغ بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها.

من المتوقع أن تدر عمليات التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج نحو ملياري دولار في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المرحلة الثانية.

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