وزيرة الهجرة: تقديرات المصريين بالخارج 14 مليونًا بينهم عدد كبير من الدارسين

عرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنهم في مقدمة الأولويات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وأوضحت الوزيرة، أن تقديرات المصريين بالخارج نحو 14 مليونًا، بينهم عدد كبير من الدارسين، وكذلك المهاجرون، ومزدوجو الجنسية، لافتة إلى أن المصريين بالخارج قوة ناعمة لمصر، وأي نجاح لهم يعتبر نجاحًا لمصر.

وكشفت الوزيرة، عن جهود إتاحة الفرصة أمام أبناء مصر للدراسة في الخارج في أي تخصص، مشيرة إلى أن الطلاب المصريين موجودين في أماكن كثيرة وليس الأمر مقصورًا على السودان وأوكرانيا وروسيا، قائلة: "عندنا طلبة في كازاخستان".

وأشارت إلى استراتيجية المصريين الدارسين في الخارج، والتي تعمل على التعامل مع عددهم وأماكن تواجدهم وأبرز الدراسات التي يقومون بها.

وأعلنت عن إطلاق مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، ومن خلاله هناك شبكة تواصل بين الطلبة المصريين في مختلف الدول على مستوى العالم.

وكشفت عن جهود إعادة وإنقاذ الطلاب المصريين في الخارج وقت الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في عودة 10 آلاف طالب مصري في السودان، و10 آلاف طالب من أوكرانيا، و24 ألف طالب من روسيا.

وقالت: نقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل دمج الطلاب المصريين العائدين من الخارج، لا سيما من مناطق النزاعات.