الإثنين 18 مارس 2024
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سياسي

"خارجية الشيوخ": الهند استعانت بأبنائها الدارسين فى الخارج لبناء اقتصادياتها التكنولوجية

النائبة سماء سليمان
النائبة سماء سليمان

طالبت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بضرورة توضيح دور الوزارات المختصة فى التعاون بين بعضهم البعض للاستفادة من الطلاب الدارسين فى الخارج.

وقالت النائبة سماء سليمان خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري  بشان استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج : من الضرورى وجود قاعدة واضحة بإعداد الطلاب الدارسين في الخارج،بهدف الاستفادة منهم فى استراتيجية مصر2030.

وأوضحت النائبة سماء سليمان قائلة:يجب الاستفادة من نماذج بعض الدول مثل الهند والتى استطاعت الاستفادة من أبنائها الدارسين فى الخارج   فى مجال الصناعات التكنولوجية والتى احتلت بها مكانة متميزة.

ووجهت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سؤالا لوزيرة الهجرة حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية الدائمة للطلبة الدارسين فى الخارج   .

وايدها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس  الشيوخ  متسائلا حول مدى تكاتف الوزارات الأخري مع وزارة الهجرة  لدعم الطلبة الدارسين فى الخارج ومدى الاستفادة منهم فى المستقبل.

المورد الأول

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن العنصر البشري في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعدُ  هو المورد الأول والأهم للثروة الوطنية واضافت في كلمة لها خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب مناقشة عامة (استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج)

وتابع: كان دعم هذا العنصر دائمًا في صدارة أولويات سيادته، صحيًا وتعليميًا وتثقيفيًا، حتى باتت إعادة بناء الإنسان المصري المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن. بناءً عليه فإنه يجب النظر الى طلابنا المصريين الدارسين بالخارج باعتبار أنهم عنصر أصيل من عناصر ثروتنا الوطنية، وأن الإهتمام بهم والتواصل معهم وتوعيتهم بقضايا الوطن، جزء بالغ الأهمية من منظومة إعادة بناء الإنسان المصري.

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