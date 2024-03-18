"الشيوخ" يناقش خطة الحكومة للتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.. اليوم

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وأحال مجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس الأحد، طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.

تطوير النقل البحري

واستعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة، مطالبًا بمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وقال النائب خلال طلب المناقشة إن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقًا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 30 سبتمبر2020

وتابع قائلا: بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الاسطول التجاري البحري يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، لذلك أطلب توضيح سياسة وخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجارى البحرى المصري والموارد المتاحة بالموانئ المصرية والخبرات البشرية.