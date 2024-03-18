رئيس مجلس الشيوخ يقدم التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان: نستلهم منها روح الإصرار

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة مع بداية فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناسبة الذكري السنوية لحرب العاشر من رمضان.

وقال "عبدالرازق" في نص كلمته: في العاشر من رمضان من كل عام نحتفل جميعًا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربى، وهى ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، التي برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التي أذهلت العالم، حين نجحت قواتنا المسلحة في هذا اليوم من عام 1393هـجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 ميلادية، في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير الأرض المصرية، وتحقيق النصر المبين. الذي مهد لسلام الأبطال واسترداد كل أرض سيناء التى كانت محتلة.

وتابع: ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية، نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.

واختتم حديثه بالقول: إننا في هذا اليوم، نرفع أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري جميعه بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التي صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم طلب مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المقدم من النائب شريف الجابري.

وقال النائب مقدم الطلب شريف الجابري إن منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.

وتابع: "وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا".