غدًا.. مجلس النواب يحيل 21 تقريرًا للحكومة لتنفيذ توصياتهم

يحيل مجلس النواب خلال جلستة العامة غدًا الثلاثاء، عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات واتخاذ اللازم بشأنها وتلك التقارير عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن تقديم خدمات عامة أو خدمات لأهالي دوائرهم الانتخابية وضمت تلك التقارير علي توصيات بشان تلك الاقتراحات بعد مناقشتها باللجنة وجاءت تلك التقارير بشأن تلك الاقتراحات المقدمة من النواب الآتيين:

1. النائب خضر جوهر، بشأن فصل محكمة طلخا الجزئية عن محكمة نبروه الجزئية – محافظة الدقهلية.

2. النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن عمل فتحة بوغاز لبحيرة البرلس بين قريتى مصترو والمقصبة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

3. النائب أحمد الشيشينى، بشأن بناء المعهد الأزهرى القديم بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

4. أحمد حمدى خطاب، بشأن تشغيل معهد النبراوية الأزهرى التابع لعمودية العالى وحدة محلية بولين – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

5.على العساس، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مدينة السرو – التابعة لمركز الزرقا – محافظة دمياط.

6. إبراهيم عويس، بشأن إنشاء ملحق جديد بمدرسة باسوس الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

7.إبراهيم عويس، بشأن ضم قطعة أرض أملاك دولة مجلس مدينة القناطر الخيرية ومساحتها (300م) بجوار الإدارة التعليمية إلى مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات – محافظة القليوبية لإنشاء جناح ملحق بمدرسة السيدة خديجة.

8.إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة – محافظة سوهاج.

9.ريهام عبد النبى، بشأن تعلية وتوسعة المدرسة الرسمية للغات بمدينة إدفو – محافظة أسوان.

10ريهام عبد النبى، بشأن إضافة قسم للكهرباء وقسم للطاقة الشمسية بمدرسة كلح الجبل الصناعية بمدينة إدفو – محافظة أسوان.

11.محمود عبد السميع الشامى، بشأن إزالة مبنى ديوان إدارة شرق مدينة المحلة التعليمية وبناء مبنى جديد – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

12. صفوت النجار، بشأن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى عين شمس العام – محافظة القاهرة

13. حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ بمستشفى ههيا المركزى فى المكان المخصص للإسعاف – محافظة الشرقية.

14. محمد عبد الله زين الدين، بشأن تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحى مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء – محافظة البحيرة.

15. منى عمر، بشأن إدراج مستشفى جمعية أيادى المستقبل بمحافظة الإسكندرية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

16. على بدوى، بشأن تأخير تنفيذ المركز الطبى بقرية صفط الخمار – مركز المنيا، رغم إنهاء جميع الإجراءات وإدراجه ضمن خطة عام 2024/2025 – محافظة المنيا.

17. تامر عبد القادر، بشأن قيام البنك الإقليمى التابع لوزارة الصحة والسكان بتوفير سيارة تبرع بالدم لبنك الدم التجميعى بمستشفى الداخلة العام – محافظة الوادى الجديد.

18. محمد حمدى موسى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لقرية ميت العز – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

19. علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبرى يربط الطريق الدائرى بمحافظة أسيوط بمنطقة سيد الجديدة وحوض الربع.

20. هانى مصطفى خضر، بشأن عمل كوبرى مشاه بين مزلقان العبور ومزلقان أبو عجوة بمدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.

21. محمد حمدى دسوقى، بشأن حل أزمة السكر وزيادة الكميات الموردة بمحافظة أسيوط