وزيرة الهجرة: تنفيذ دورات تدريبة لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمركز المصرى الألمانى

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة مؤخرًا، مضيفة أنه سيتم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والغلال من خلال الشركة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم الاستثمار في المجال السياحي وزيادة الغرف السياحية، مؤكدة أن المركز المصري الألماني، فهو ينفذ دورات تدريبة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

تدريب 29 ألفًا تم عمل معظمهم بالسوق المصرية

وأشارت إلى أنه تم تدريب 29 ألفا تم عمل معظمهم بالسوق المصرية وسفر نحو 2000 مصري إلى ألمانيا بعد تأهليهم جيدا ورفع الوعي بالمجتمع الألماني والتدريب في المصانع الألمانية قبل السفر لبرلين، برواتب كبيرة ومتابعة اندماجه مع المجتمع.