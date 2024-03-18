الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيلة مجلس الشيوخ: إعادة بناء المواطن عنصر رئيسي في الجمهورية الجديدة

فيبي فوزي
فيبي فوزي

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن العنصر البشري في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد المورد الأول والأهم للثروة الوطنية.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس التي يرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وتناقش طلب مناقشة عامة (استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج)، أن دعم هذا العنصر كان دائمًا في صدارة أولويات سيادته، سواء صحيًا أو تعليميًا أو تثقيفيًا، حتى باتت إعادة بناء الإنسان المصري المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن. وبناءً عليه، فإنه يجب النظر إلى طلابنا المصريين الدارسين بالخارج باعتبارهم عنصرًا أصيلًا من عناصر ثروتنا الوطنية، وأن الاهتمام بهم والتواصل معهم وتوعيتهم بقضايا الوطن، جزء بالغ الأهمية من منظومة إعادة بناء الإنسان المصري.

وتابعت: "من المؤكد أن الدولة حريصة على المصريين بالخارج ومنتبهة لضرورة دمجهم في السياسة والاقتصاد والمجتمع المصري، وإلا ما كانت هناك وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج".

وأشارت إلى مشاركة المصريين بالخارج الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يجسد نجاح الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها المعنية في تحقيق التواصل المثمر مع هذه الفئة الغالية عليها.

وأشارت إلى أننا نتابع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتسهيل على المصريين في الخارج، ولعل أبرزها فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن نتحدث عنه، أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، التي تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة أبنائنا الدارسين خاصة في المناطق التي تشهد صراعات مثلما كان الحال في أوكرانيا أو السودان أو غيرهما، وهو جهد مشكور يجسد ما نطمح إليه من ضرورة استيعاب هؤلاء الدارسين وتحقيق التواصل معهم وتنمية وعيهم بقيمة الوطن وأهمية الانتماء إليه.

واختتمت بأن المطلوب ربما لا يقتصر فقط على الدعم الإنساني والمساندة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لكن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة واضحة المعالم، لتحقيق التواصل مع الطلاب والخريجين المصريين بالخارج، وتعظيم إمكانات الاستفادة مما وصلوا إليه من إنجاز بما يحقق عائدًا مميزًا للوطن من جهودهم وإمكاناتهم، كما أنه من الضروري تنفيذ برامج لتوعيتهم بالقضايا الوطنية سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، هذا الجهد أظن أنه لابد أن يكون محل تنسيق بين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلية والخاص، حتى يؤتي ثماره المرجوة.

النائبة فيبي فوزي النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي إنجازات الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

تمكين فى كل المجالات.. جهود الحكومة لدعم المرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

مرتضى منصور: عضوية هاني العتال بنادي الزمالك مزورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء