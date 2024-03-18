"الجابري" يستعرض طلب مناقشته بشأن خطة الحكومة للتواصل مع المصريين الدارسين بالخارج

استعرض النائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مدعومة من 20 نائبًا بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأشار الجابري إلى وجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين في الجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري في الجامعات الروسية منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

وأضاف النائب أن هؤلاء الطلاب يدرسون بتكاليفهم الخاصة في مختلف الدول، وأنه لا توجد إحصاءات رسمية أو غير رسمية بشأنهم، كما أشار إلى أن بعض الطلاب يعودون إلى مصر بعد انتهاء فترة دراستهم، بينما يعمل آخرون في شركات ومؤسسات بحثية في الخارج.

وأكد “الجابري” أن الدولة تفتقد وسائل فعالة للتواصل مع هؤلاء الطلاب، سواء من خلال بعثاتها الدبلوماسية أو من خلال وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقون مستوى تعليميًا رفيعًا ولا تتحمل الدولة أي نفقات تجاههم، ومنهم من يعود إلى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته، ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة.

ولفت النائب إلى أن الدولة تفتقد تمامًا لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب، سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وطالب النائب الحكومة بإحصاء عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن دراستهم، وخطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم، إلى جانب وجود خطة لبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.