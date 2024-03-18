الإثنين 18 مارس 2024
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سياسي

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن التواصل مع الطلاب الدارسين بالخارج بجلسة "الشيوخ"

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب شريف الجابري لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

 طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم

جاءت موافقة الحكومة بجلسة، الأمس، وأجلت مناقشة لليوم وهو ما أعلن عنه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ،  خلال جلسة اليوم، مؤكدا أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة ممثلة في الوزير علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية  خلال جلسة امس عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة الأمس، ولكنها رفضت مناقشة امس مؤكده علي استعدادها لمناقشته بجلسة اليوم  وقال وزير الشئون البرلمانية والقانونية، ان "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب   شريف الجابري لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس  مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم  ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب مناقشة  لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المقدم من النائب شريف الجابري.

منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية فوجئنا بوجود أكثر من 3000 طالب مصري بالجامعات الأوكرانية

وقال النائب مقدم الطلب شريف الجابري أن منذ  اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية. 

وتابع:"وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراه)، وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ".

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"الشيوخ" يناقش خطة الحكومة للتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.. اليوم

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