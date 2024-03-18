وكيل "الشيوخ" يحذر: جهات أجنبية تستقطب الطلاب المصريين المتفوقين فى الخارج

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن موضوع مناقشة سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، في جوهره مهم، متسائلًا: ما هو المقصود بالجهات التي تتواصل مع المصريين من الطلاب في الخارج؟، هل وزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الهجرة أم وزراة الشباب؟

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يقتصر علي جهة محددة بعينها، محذرًا من استغلال بعض الجهات الأجنبية التي تستقطب الطلاب المصريين المتفوقين في الخارج "يوجد طلاب مصريون متفوقون في الخارج جهات أجنبية تتلقفهم فأين نحن من هذا؟".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوًا، من الأعضاء لاستيضاح خطة الحكومة للاستفادة من الطلاب الدارسين بالخارج.

ضرورة وضع استراتيجية

وتساءل "أبوشقة"، عن الأعداد الدبلوماسية في الخارج للتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، داعيًا إلي تشكيل لجنة في هذا المجال لوضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف وتوفير كل ما يحتاجه الدراسيين في الخارج، مشددًا علي أهمية الاستفادة من الطلاب المتفوقين في الخارج.

ودعا لحصر كل المشكلات الخاصة بالطلاب الدارسين في الخارج، وكيفية التواصل معاهم والاستفادة من المتفوقين من أجل مصلحة الدولة.