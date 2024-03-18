الجلسة العامة لـ"الشيوخ" تناقش تواصل الحكومة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم، وناقش خلالها طلب مناقشة استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، المقدم من النائب شريف الجابري.

وقال النائب مقدم الطلب شريف الجابري إنه منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.

وتابع: “هنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة)، وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا”، لافتا إلى عدم وجود إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقون مستوى تعليمي رفيع ولا تتحمل الدولة أي نفقات تجاههم، ومنهم من يعود إلى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة.

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية تفتقد تمامًا لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وطالب النائب الحكومة بإحصاء عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن دراستهم، وخطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم. بالإضافة إلى وجود خطة لبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.