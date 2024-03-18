حماة الوطن: وزارة الهجرة تولي اهتماما وعناية للطلاب الدارسين في مناطق الحروب والنزاعات

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية من خلال وزارة الهجرة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات والصراعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.

وأشار النائب، إلى أن جهود الوزارة في حل بعض مشكلات الطلاب الدراسين في الخارج من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب في الخارج، مطالبا الوزارة بكشف طبيعة عمل هذه اللجنة.

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين للاستفادة من خبرات الدارسين في الجامعات الخارجية وتوظيفها لصالح الدولة المصرية.

وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، بضرورة إنهاء أزمة الطلاب المصريين الدارسين في الخارج من قرارات وزارة التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض الجامعات غير معترف بيها، وتحديدا خريجي كليات الطلب.

من جانبها طالبت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بضرورة توضيح دور الوزارات المختصة فى التعاون بين بعضهم البعض للاستفادة من الطلاب الدارسين فى الخارج.

وقالت النائبة سماء سليمان خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري بشان استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج : من الضرورى وجود قاعدة واضحة بإعداد الطلاب الدارسين في الخارج،بهدف الاستفادة منهم فى استراتيجية مصر2030.

وأوضحت النائبة سماء سليمان قائلة:يجب الاستفادة من نماذج بعض الدول مثل الهند والتى استطاعت الاستفادة من أبنائها الدارسين فى الخارج فى مجال الصناعات التكنولوجية والتى احتلت بها مكانة متميزة.

ووجهت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سؤالا لوزيرة الهجرة حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية الدائمة للطلبة الدارسين فى الخارج.