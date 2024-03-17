الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حماة الوطن: مصر حريصة على زيادة المساعدات لغزة.. والاحتلال الإسرائيلي يعرقل إدخالها

عصام الرتمي
عصام الرتمي

ندد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، بعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عبر فرض قيود وإجراءات بيروقرواطية على شاحنات المساعدات، فضلًا عن تورط الاحتلال في إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تترجم نية إسرائيل في عمل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني منذ العدوان الذي شنه الاحتلال على "غزة" بعد السابع من أكتوبر.

 

ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية

 

وطالب "الرتمي"، في تصريحات صحفية اليوم، المجتمع الدولي بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتضور الشعب الفلسطيني جوعًا؛ نتيجة الحصار المفروض عليه من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يعبأ بالشهر الكريم وواصل سياسة التجويع وعرقلة دخول المساعدات.

ولفت مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، إلى أنه على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إدخال المساعدات ورفع القيود التي وضعها على معبر رفح الفلسطيني، معربًا عن استياءه من تواطؤ المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد عصام الرتمي أن سياسة مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية وتوفير كافة المساعدات اللازمة بشتى الطرق، فضلا عن رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

عصام الرتمي حماة الوطن الإحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية شاحنات المساعدات معبر رفح

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