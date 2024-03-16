نائب بالشيوخ: نحيى صمود الشعب الفلسطينى تجاه انتهاكات الاحتلال

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف هذا العام مرور عشرين عامًا على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية تأتي في وضع مأساوي للشعب الفلسطيني الذي يعاني فيه من كافة انتهاكات حقوق الإنسان.



وأكد اللواء طارق نصير أن ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل من حرب الإبادة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان ويؤثر على السلم والأمن الدوليين.



وطالب نصير الدول الغربية والمنظمات الأممية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن من حق الشعب الفلسطيني العيش بكرامة باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان.



وجدد اللواء طارق نصير التحية للشعب الفلسطيني الأعزل الصامد الذي يواجه آلة عسكرية بربرية لا تفرق بين الحجر والبشر، مؤكدًا كل لحظة من صمودكم تروي قصة عظيمة لا تنسى وتحمل رسالة قوية للعالم بأن الحرية لا تأتي بسهولة ولكنها تستحق النضال.