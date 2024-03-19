الثلاثاء 19 مارس 2024
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مصر

وزيرة الهجرة تشارك في مراسم صلوات جنازة الرهبان المصريين الثلاثة الذين استشهوا في جنوب إفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في مراسم صلوات تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة، الذين استشهدوا إثر حادث أليم، وقع بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس، حيث صلى صلوات الجنازة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مع جمع كبير من أساقفة المجمع المقدس.

 

وحرصت وزيرة الهجرة على تقديم خالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، ولعائلات وأسر الرهبان المصريين الثلاثة.

 

وأكدت وزيرة الهجرة أنها تتابع سير التحقيقات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، والتي ألقت القبض على المشتبه بهم، فور وقوع الحادث.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مراسم صلوات تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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