الإثنين 18 مارس 2024
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سياسي

وزيرة الهجرة: أنقذنا نحو 10 آلاف طالب مصرى بالسودان من القصف

السفيرة سها جندى
السفيرة سها جندى

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تميز استراتيجية العمل مع شباب الدارسين المصريين بالخارج مفصلة بتخصصاتهم ونوعياتهم، والتي أنبتت مركز حوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE "، والتي مكنت الوزارة من التواصل مع جميع ابنائنا في أماكن النزاعات، حيث تم إنقاذ نحو 10 آلاف طالب مصري بدولة السودان خلال القصف.

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة الخطة الحكومية المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، في ضوء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا.

وقالت "جندي"، إنه بفضل التواصل مع المصريين في السودان من خلال جروبات التواصل وسفراء ميدسي، تمكنا من انقاذ الطلاب المصريين الذين يقعوا تحت القصف بشتى الطرق من خلال المنافذ البرية فضلا عن الجسر الجوي والطائرات العسكرية، مضيفة أنه "تم الوصول حرفيا إلي كل ابن وابنه بفضل سفراء ميديسي من خلال مدونة إلكترونية انتشرت خلال 48 ساعة".

وأضافت جندي، أن مركز "ميديسي" ينتمي إليه الكثير من الدارسين في الجامعات الأجنبية بالخارج، وتعيين المتميزين منهم ممن اطلقنا عليهم سفراء وزارة الهجرة في الخارج، وتكمن مهمتهم الرئيسية في تجميع  أكبر عدد من الطلاب لخلق شبكات تواصل تؤدي نجاحات.

ولفتت إلى أن الوزارة أنشأت جروبات علي الـ"واتس آب" لكل الجاليات المصرية بالخارج، ويتم اللقاء بهم من خلال برنامج ساعه مع الوزيرة، والذي تتعدى مدته الـ 10 ساعات من الحوار.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة، إلى أنها التقت بنحو 100 جالية حول العالم ويبقي 100 تسعى  للتواصل معها.

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