"جندى" تبحث مع الطيران توفير رحلة أسبوعية مباشرة من سول للقاهرة عبر طوكيو دعمًا لإعادة السياحة

ناقشت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وأعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان إلى أهمية وجود خط طيران مباشر للدولتين، وفي هذا الصدد واستجابة لطلب السادة السفراء وأبناء الجاليتين المصريتين في كوريا الجنوبية واليابان، وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع وزير الطيران، للنظر في توفير رحلات مباشرة من القاهرة إلى سول واستدامة تلك التي تنطلق من طوكيو، أو أن يكون نفس الخط يمر على المدينتين لما له من أهمية لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، وتوفير رحلات شارتر من سول إلى طوكيو، ومنها إلى القاهرة، لتعزيز السياحة التي كانت من أعلى المصادر لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر الـ«فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبوبكر، سفير مصر في اليابان، والسفير خالد عبدالرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

المصريون ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي المصري

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة على كون المصريين ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي المصري، وحرص الوزارة على تعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن، والاستفادة من خبرات آلاف العلماء والخبراء منهم بالخارج، وهو ما يجعلنا حريصين على تطوير قواعد البيانات لدى وزارة الهجرة، والتي نعمل على تحديثها أولًا بأول، ويتم تطعيمها بكل عناصر القوى الناعمة من أبناء مصر للاستفادة بخبراتهم العلمية وإبراز تميزهم وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة للدولة، والتي تحقق التقدم والحياة الكريمة المنشودة للجميع، وقد وافقت على البدء في تشكيل لجنة علمية من خبراء الملكية الفكرية من الجاليتين ومختلف الخبراء المصريين من الدول الأخرى ضمن "مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة" ومجلس شباب الخبراء والعلماء التابع لمركز ميدسي، لمناقشة خلق دائرة مستدامة من الإجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أكدت السفيرة سها جندي أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة، فيما يتعلق بتعميق التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، موضحة أن وزارة الهجرة تمثل داعمًا رئيسيًا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي عرضها المصريون بالخارج، ومن بينها تبني استراتيجية وطنية موحدة للتسويق للدولة المصرية، وتكثيف الجهود للترويج لما تمتاز به مصر من ميزات، مؤكدة أن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.