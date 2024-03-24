الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

موعد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 13

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

يبحث الجمهور عن موعد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 13 حيث فرض المسلسل نفسه خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024 وحافظ على النجاح الذي حققه خلال المواسم السابقة من خلال التنوع بين شخصيات الصعيدي والأمريكي والفلاح.

موعد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" الحلقة 13

نعرض للجمهور موعد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" الحلقة 13 عبر شاشة مجموعة قنوات ON والتي جاءت كما يلي:-

قناة ON العامة

الاعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

قناة ON drama 

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

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مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 13

شهدت الحلقة 13 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث كوميدية بعد تخطيط جوني للاحتفال بالهلوين في دوار الكبير وارتدي الجميع الملابس التنكرية استعدادا للحفل. 

ودارت أحداث الحلقة الثالثة عشر في إطار من الكوميديا وظهر أبطال العمل بشخصياتهم التنكرية حيث ظهر هجرس متنكرا في شخصية ذا ماسك ومربوحة في دور كاترين لويز والكبير متنكرا في دور نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية وقام العترة وجوني التنكر في شكل كورتي البعبع وشلبي سلوفان وأثناء التجهيز للاحتفال يطرق الباب احد الأشخاص فيعتقد الكبير أنه مدام جورجيت مُدرسة اللغة الفرنسية ولكن يظهر في الصورة نفادي الذي يتخفي في شكل أحدب نوتردام ويقنع الكبير أنه عابر سبيل يريد الطعام وأثناء تناوله للطعام يستعرض نفادي قدراته على كشف المستور بمساعدة جوني ولكن ينقلب السحر على الساحر بعد استخدام نفادي لتعويذة حقيقية فتظهر في الخلفية شبح الفنانة شيماء سيف التي تظهر بدور عفريتة ضمن أحداث الحلقات القادمة.

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مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الكبير اوي الحلقة 14 عقب اذان المغرب ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة  14 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء


مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للنجم أحمد مكي  الحلقة الرابعة عشز  طوال شهر رمضان وبشكل حصري  على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it


قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن  مسلسل الكبير اوي لأحمد مكي في إطار من الكوميديا المحببمن حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

 

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