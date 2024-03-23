السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 13.. ظهور شبح الفنانة شيماء سيف

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، بدخول جوني على مربوحة دوار العمدة مستغربا من وجودها وحيدة دون الكبير والعترة وجونى الصغير لتوضح له أنها تجلس برفقة خيبتها بعد تخوفها من علاقة الكبير أوى مع مدرسة اللغة الفرنسية جورجيت والتهديد بالقضاء عليها.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13

وبدأ احدات مسلسل الكبير اوي الجزء 8، الحلقة 13 بظهور جونى في الدوار للترتيب للاحتفال بعيد الهالوين. 

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير اوى بطولة الفنان أحمد مكى أحداث كوميدية متنوعة خلال الحلقة 13 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8. 

فبعد ظهور أبطال العمل متنكرين في شخصيات عالمية وكرتونية ويبدأ نفادي في أقناع الكبير بأنه عراف ويتنبأ بالأمور قبل حدوثها وبدأ يخبر كل فرد منهم بما يعتبره سرًا يخفى على الجميع لكنه يعرفه بحكم أنه عراف وحاول التأكيد على معرفة ما يخفيه الحضور مقررًا إلقاء تعويذة سحرية ليبهر الجميع بقدراته.

وتقول كلمات التعويذة: «اخرج من الحيطان، واطلع من الشقوق، واللي اتلسع من الشربة يجيب مرهم حروق، يا خارجة من القمقم الفضة، يا جردل مليان واتفضى، إن طلعت لي في الضلمة، الحقني بطست الخضة اقطع الشريط، والأكس في التاكس، سكت الجميع ثم تكلم الحمار ثم قال.. هاااااااه».

 ليقع نفادي في المحظور وتحدث المفاجأة بالفعل حيث يستحضر نفادي روح شريرة بدون قصد لشبح باللون الأخضر يصدر أصواتا مرعبة قبل أن يخرج وجه نسائي يصرخ بسخرية ممزوجة بمشاعر الرعب التي تسيطر على الجميع لتظهر في النهاية الفنانة شيماء سيف وتنتهي الحلقة. 

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد عرض الحلقة 14 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

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بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

 أبطال الكبير أوي الجزء 8 

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 14، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي. 

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