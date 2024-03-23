مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. عبد البديع وعيطة شركاء في مشروع كافيتريا

حرص كل من عيطة والذي يقوم بدوره الفنان علاء مرسي وأستاذ عبد البديع الذي يقوم بدوره الفنان هشام اسماعيل، على عمل مشروع سويا في الحديقة الخاصة بالمنطقة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

وقام كل من عيطة وعبد البديع في التوسع بمشروعهم وأن لا يقتصر على المشروبات فقط بل يقوموا بعمل سندوتشات أيضا ويجذبوا لهم طلاب المركز التعليمي الخاص بعبد البديع.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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وتعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مواعيد وقنوات مسلسل عتبات البهجة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 12من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).