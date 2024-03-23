مسلسل عتبات البهجة الحلقة الـ13.. تشميع محل عرفان وعالية تقرر السفر لابنها

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيى الفخراني، العديد من الأحداث المثيرة والتي من ضمنها تشميع محل عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله، بسبب بلاغ صاحب الصيدلية المجاورة له أنه يعمل دون تراخيص.

وبمجرد عودته للمنزل قابلته عالية بلا مبالاة شديدة حتى بعد إبلاغها بخبر تشميع المحل، وأخبرته بأنها قررت السفر لابنها في كندا خلال يومين.

موعد عرض مسلسل "عتبات البهجة"

يعرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث إنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مواعيد وقنوات مسلسل "عتبات البهجة"

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة الـ٦ والربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ12 من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة، DMC drama الساعة الـ8 والنصف.

قصة مسلسل "عتبات البهجة"

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل "عتبات البهجة"

يتكون فريق عمل مسلسل "عتبات البهجة" من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عزالعرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).