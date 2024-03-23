مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 13| نفادى يتنكر فى دور الأحدب

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حلقات مثيرة من الدراما والكوميديا المحببة للكبار والصغار.

وجذب مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى من العمل على شاشة قناة ON، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 13

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 13 تطورا كبيرا في الأحداث الكوميدية الشيقة التي عرضت خلال الحلقات الماضية، حيث يقود مغامرة الحلقات النجم أحمد مكي بشخصية جوني، الذي قرر الاحتفال بعيد الهالوين في دوار الكبير؛ ليكون حلقة تجريبية لبرنامج المقالب الرمضاني الذي تعاقد عليه.

وظهر نجوم مسلسل الكبير الجزء 8 الحلقة 13 في زي التنكر الخاص بهم وفقا للخطة التي وضعها جوني، حيث ظهر هجرس بشخصية ذا ماسك ومربوحة بشخصية كاترين لويز بينما تخفي جوني الصغير والعترة في ملابس كورتي البعبع وشلبي سولوفان.

وشارك طبازة في حفل الهالوين، وهو يغني عددا من الأغاني ويمسك جيتار ليعجب جوني بالشخصية التي يجسدها طبازة الذي قال إنه يجسد شخصية أشرف عبد الباقي في فيلم أشيك واد في روكسي ليشعر جوني باستياء بسبب أن جميع أهالي المزاريطة يرتدون شخصيات لا يعلموا عنها شيئا.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 التجهيز للاحتفال بالهالوين داخل المزاريطة بتنكر نجوم العمل في عدة شخصيات للاحتفال بالهالوين خلال الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8.

وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي8 فوجئ الكبير بشخص ما يطرق باب الدوار واعتقد أنها مدام جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية، التي وقع في غرامها، ليكتشف أنه نفادي ومتنكر في شخصية أحدب نوتردام، ولم يستطع الكبير التعرف عليه.

وأقنع نفادي الكبير بأنه عابر سبيل ويشعر بالجوع، ليرحب به الكبير ويدعوه لتناول الطعام.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم، هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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