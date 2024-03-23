السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مطلوبة من الرجالة".. انتصار تكشف أسرار قلبها فى "ع المسرح" (فيديو)

انتصار
انتصار

شاركت الفنانة انتصار تجاربها الشخصية مع الحب، مؤكدة أن الحب لا يعترف بزمان أو مكان، وأوضحت أنها لم تعد تخشى الرغبة أو عدمها من الرجال، مشيرة إلى أنها إذا وجدت الرجل المناسب، لا تتردد في التعبير عن إعجابها به.

وأضافت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن الرجل الذي يحمل مشاعر الحب يتحدث دائمًا بإيجابية عن محبوبته، وأن آخر مرة شعرت فيها بالحب كانت منذ زمن بعيد، مؤكدة أن الحب يمكن أن يغير الحياة بأكملها، حيث يصبح كل شيء، من الطعام إلى الملابس وحتى الأشياء البسيطة في المنزل، يحمل معنى خاصًا وعميقًا.

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وقالت: "كنت مطلوبة عند الرجالة طول الوقت، بس أنا اكتفيت وزهقت، لكن لو أنا معجبة بحد هروح أقوله على طول".

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