"حلم العالمية".. انتصار تتحدث عن طموحات لم تتحقق فى "ع المسرح" (فيديو)

أعربت الفنانة انتصار عن أحلامها الكبيرة وتطلعاتها نحو الشهرة العالمية، موضحة أن الحلم بالعالمية كان دائمًا يراودها، لكنها تعتقد أن الفرصة قد فاتتها مع مرور الوقت.

وأوضحت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها ترى أن النجاح الذي حققته في مصر والاعتراف الذي نالته في وطنها يعادلان في نظرها النجاح العالمي، مؤكدة أن النجومية المحلية لها وقع العالمية في قلبها.

وتابعت بالقول إنها تأمل في أن تُترجم أعمالها الفنية وأن تُعرض على القنوات الأجنبية، مما قد يمهد الطريق أمامها لتحقيق الشهرة العالمية التي طالما حلمت بها، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تكون الجسر الذي يوصلها إلى الجمهور العالمي الذي تتوق إلى الوصول إليه.