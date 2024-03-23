السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حورية فرغلي تكشف حقيقة خطف حسن شاكوش من طليقته

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة شراءها خيل "حصان" مقابل مليون جنيه استرليني، مشيرة إلى أنها لم تقم بشرائه على نفقتها الخاصة، بل قام الاتحاد الإماراتي بشرائه لها لركوبه باسم الدولة، والتي عاشت فيها حتى سن 25 سنة.

وتحدثت الفنانة حورية فرغلي، خلال لقائها ببرنامج "العرافة"، المذاع على شاشتي المحور والنهار، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عن علاقة والدها ووالدتها، مشيرة إلى أنهما انفصلا وهي في عمر سنة واحدة أو لم تكن قد أكملت العام حتى.

وردت على حقيقة خطفها لحسن شاكوش من طليقته، والخروج معه في العين السخنة، مؤكدة أنها لا تمتلك شاليه في العين السخنة، ولم تقابل حسن شاكوش من قبل، لكنها تواصلت معه هاتفيًا بعدما قامت زوجته ريم بالإشارة إلى وجود علاقة بينهما وهذا على غير الحقيقة.

وقالت: "جبت نمرته وكلمته.. قولتله إيه اللي مراتك كاتباه ده.. قالي لأ مش عارف اعمل.. ونزلي قصيدة اعتذار.. أنا مش عارفة ليه الناس خدوا الكلام عليا..".

العرافة حسن شاكوش حورية فرغلي بسمة وهبة

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