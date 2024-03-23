السبت 23 مارس 2024
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المفتي يوجه بضرورة التحكم في الانفعالات للحفاظ على الصحة النفسية والعضوية (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أهمية تحكمنا في الضغوط النفسية وعدم الانسياق للانفعالات المفرطة مثل الغضب والحزن الشديد، حيث يسبب الضغط النفسي العديد من الأمراض النفسية والعضوية.

وأوضح "علام" خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الأبحاث الطبية الحديثة تؤكد خطورة الانفعالات العصبية على الصحة البشرية، حيث يؤدي الغضب إلى ارتفاع ضغط الدم، والحزن الشديد يؤدي إلى قصور في عمل القلب.

وأشار إلى أن الإسلام حرص على أهمية النظام الغذائي والشراب الصحي، حيث حلل الطعام الطيب الذي يعود بالنفع على الجسم، بينما حرم الطعام الضار الذي يسبب المشاكل والأضرار، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الأعراف: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"، حيث أذن الله بتناول الطعام الصحي الذي يحمل فوائد كثيرة ويقلل الضرر، وحظر الطعام الضار الذي يسبب ضررًا كبيرًا ويعود بالمشاكل.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى السيطرة على الانفعالات والاهتمام بالتغذية السليمة كشرط للحفاظ على صحة الإنسان على الصعيدين النفسي والجسدي.

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