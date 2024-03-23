"أبوعاصى" يناقش ظاهرة التكفير الخفى فى "أبواب القرآن"

أشار الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إلى ظاهرة "التكفير الخفي"، حيث تتبنى بعض الجماعات والدعاة موقفًا ينفون فيه اتهامهم للآخرين بالتكفير دون دليل واضح.

وأوضح أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجماعات يمكن أن تستخدم تصريحات ملتوية في كتاباتها تتضمن اتهامات بالكفر تمامًا على الرغم من إنكارهم لهذا الاتهام.

وفي هذا السياق، تم تناول موضوع قول العلماء حول التكفير، حيث أشار أبوعاصى إلى ضرورة التمييز بين تصريحات العلماء التي تلمح إلى عدم تكفير أهل القبلة وبين تصريحات قد تحكم على فرد بالكفر، كما أثار الموضوع التحديات التي يواجهها الباحث في دراسة هذه القضية وحقيقة ارتباط المذهب بموقف معين حيال الكفر.